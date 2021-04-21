Челябинские власти рассказали, как получили кредит на метро

Работа по обновлению общественного транспорта и формированию концепции развития челябинского метрополитена была инициирована губернатором области Алексеем Текслером. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина на послании Федеральному собранию о предоставлении Челябинской области инфраструктурного кредита.
«В конце февраля вместе с вице-премьером Правительства РФ Маратом Хуснуллиным глава региона осмотрели текущее состояние метро, обсудили его перспективы. В настоящий момент идет подготовка новых проектных решений», — сообщили в пресс-службе губернатора.
Путин, объявив о новом инструменте развития регионов, отметил, что инфраструктурные кредиты получат те регионы, которые сами много делают для развития. «Челябинск» — еще один наш город-миллионник — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта», — заявил президент.
Челябинское метро начали строить в 1990 году. Строительство было остановлено в 2005 году и больше не возобновлялось.
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