Путин даст Челябинской области деньги на метро и новый транспорт

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, послание федеральному собранию
Церемония послания транслируется в прямом эфире Фото:

Челябинская область получит инфраструктурный кредит из федерального бюджета на обновление проекта транспорта. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в Москве.

«Страна развивается, идет вперед, но это происходит тогда, когда развиваются регионы России. Мы поддержим тех, кто берет на себя ответственность. Мы предоставим регионам новые инструменты развития — инфраструктурные кредиты, со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых. Чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов», — сообщил Путин.

По словам президента, масштаб проектов может быть разным. К примеру, в Челябинской области таким проектом станет обновление давнего проекта метрополитена. Челябинский губернатор Алексей Текслер и спикер ЗСО Владимир Мякуш в эти минуты находятся в зале «Манежа», где выступает глава государства.

Во время поездки в Нижегородскую область секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия обратится к президенту с предложением дополнительно поддержать регионы, реализующие крупные инфраструктурные проекты. Речь шла о льготных кредитах на длительный срок.

О необходимости поддержки регионов президент Путин высказывался в начале февраля во время закрытой встречи с руководителями российских СМИ. Тогда шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов предложил главе государства предоставлять губернаторам больше полномочий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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