В целом районе ЯНАО ужесточают масочный контроль

Такое решение принял глава муниципалитета Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Шурышкарского района Олег Попов объявил об ужесточении контроля за ношением масок в муниципалитете. Такое решение было принято после напоминания замгубернатора ЯНАО Татьяны Бучковой о необходимости соблюдать масочный режим, однако официальных заявлений правительство не делало. Об усилении надзора в этом районе региона сообщил сам Попов.

«Эпидобстановка с коронавирусной инфекцией стабилизировалась, многие жители стали пренебрегать соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Дал поручение усилить контроль по соблюдению масочного режима в общественных местах», — сообщил Попов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что режим повышенной готовности продлен в ЯНАО до 30 апреля. Из-за этого коммунистам не дали провести первомайский митинг. Также власти региона следят за эпидобстановкой, чтобы принять решение по празднованию Дня Победы.