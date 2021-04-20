20 апреля 2021
19 апреля 2021

В целом районе ЯНАО ужесточают масочный контроль

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Алины Утробиной. Тюмень, люди в масках, девушка в маске
Такое решение принял глава муниципалитета Фото:
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Коронавирус COVID-19

Глава Шурышкарского района Олег Попов объявил об ужесточении контроля за ношением масок в муниципалитете. Такое решение было принято после напоминания замгубернатора ЯНАО Татьяны Бучковой о необходимости соблюдать масочный режим, однако официальных заявлений правительство не делало. Об усилении надзора в этом районе региона сообщил сам Попов.

«Эпидобстановка с коронавирусной инфекцией стабилизировалась, многие жители стали пренебрегать соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Дал поручение усилить контроль по соблюдению масочного режима в общественных местах», — сообщил Попов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что режим повышенной готовности продлен в ЯНАО до 30 апреля. Из-за этого коммунистам не дали провести первомайский митинг. Также власти региона следят за эпидобстановкой, чтобы принять решение по празднованию Дня Победы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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