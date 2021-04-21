Жириновский: почему Зеленский не имеет права приглашать Путина

Президент Украины Владимир Зеленский не может приглашать главу РФ Владимира Путина на встречу, потому что Киев не имеет политического веса в мире. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Зеленский не имеет права приглашать главу российского государства. Зеленский с его командой никто», — заявил Жириновский журналистам, среди которых был корреспондент URA.RU. Лидер ЛДПР высказал мнение, что Путин не найдет тем для разговоров с главой Украины.
Жириновский уверен, что Россия правит миром. В связи с этим Украина не может влиять на политический расклад, уточнил глава парламентской партии.
Ранее Зеленский предложил Путину провести дипломатическую встречу в Донбассе, где обостряется конфликт между ВСУ и войсками ДНР и ЛНР. Глава Украины уточнил, что сам часто бывает в этом регионе.
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