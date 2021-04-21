Жириновский: почему Зеленский не имеет права приглашать Путина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский уверен, что Россия правит миром Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не может приглашать главу РФ Владимира Путина на встречу, потому что Киев не имеет политического веса в мире. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Зеленский не имеет права приглашать главу российского государства. Зеленский с его командой никто», — заявил Жириновский журналистам, среди которых был корреспондент URA.RU. Лидер ЛДПР высказал мнение, что Путин не найдет тем для разговоров с главой Украины.

Жириновский уверен, что Россия правит миром. В связи с этим Украина не может влиять на политический расклад, уточнил глава парламентской партии.

Ранее Зеленский предложил Путину провести дипломатическую встречу в Донбассе, где обостряется конфликт между ВСУ и войсками ДНР и ЛНР. Глава Украины уточнил, что сам часто бывает в этом регионе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...