Жириновский пригрозил Украине полным уничтожением

Россия уничтожит Украину, если Киев будет устраивать провокации против РФ. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Будете к нам цепляться — уничтожим», — обратился Жириновский к властям Украины во время беседы с журналистами, в числе которых были корреспонденты URA.RU. Глава ЛДПР подчеркнул, что власти Украина смогут избежать уничтожения, если власти Киева не будут вмешиваться в дела России.
Жириновский отрицает существование Украины как государства. «Украина — это Киевская губерния, как было при царе», — рассказал Жириновский. При этом он подчеркнул, что Россия не стремится завоевывать территории Украины.
Ранее Жириновский заявил, что Киев не имеет политического веса в мире. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении встретиться с Путиным. Политик пригласил российского лидера на встречу, передает «Национальная служба новостей».
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