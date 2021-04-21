Жириновский пригрозил Украине полным уничтожением

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский заявил, что войска России могут уничтожить Украину Фото:

Россия уничтожит Украину, если Киев будет устраивать провокации против РФ. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Будете к нам цепляться — уничтожим», — обратился Жириновский к властям Украины во время беседы с журналистами, в числе которых были корреспонденты URA.RU. Глава ЛДПР подчеркнул, что власти Украина смогут избежать уничтожения, если власти Киева не будут вмешиваться в дела России.

Жириновский отрицает существование Украины как государства. «Украина — это Киевская губерния, как было при царе», — рассказал Жириновский. При этом он подчеркнул, что Россия не стремится завоевывать территории Украины.

Ранее Жириновский заявил, что Киев не имеет политического веса в мире. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении встретиться с Путиным. Политик пригласил российского лидера на встречу, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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