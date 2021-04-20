20 апреля 2021

Митинги за Навального в Екатеринбурге вылились в уголовное дело

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Екатеринбург, митинг, шествие, екатеринбург , несанкционированная акция
Первые в 2021 году несогласованные митинги в защиту Алексея Навального прошли 23 и 31 января Фото:
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Дело Алексея Навального

Обыски у руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько связаны с уголовным делом о призывах к массовым беспорядкам (ч.3 ст. 212 УК РФ). Комментируя визит силовиков в квартиру Гресько 21 апреля, адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что уголовное дело пока является бесфигурантным, оно было возбуждено 15 апреля.

«У Гресько следователь Орлов по ОВД [особо важным делам] СК [Следственного комитета] области изымает компьютеры, флешки, жесткие диски. Параллельно начался обыск у [волонтера штаба Навального в Екатеринбурге] Егора Васильченко. <…> [Расследуется] уголовное дело от 15.04.21 г. по призывам к массовым беспорядкам», — рассказал Бушмаков на своей странице в Facebook.

Как писало URA.RU, помимо обысков у Гресько и Васильченко оперативно-следственные мероприятия прошли в самом штабе Навального. Об их итогах пока не сообщается: представители ГУ МВД РФ по Свердловской области и Следственного комитета пока не комментируют ситуацию.

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В штабе Навального в Екатеринбурге проходят обыски. Фото

Несколько дней назад на 21 апреля были анонсированы новые акции протеста в защиту Навального, объявившего голодовку в ИК-2 в Покрове с требованием допустить к нему независимых врачей. В Екатеринбурге сторонники Навального призвали выйти в центр города (в это время он будет перекрыт из-за репетиции Парада Победы). МВД, в свою очередь, предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Аналогичные несогласованные митинги-шествия сторонники Навального проводили 23 и 31 января. В Екатеринбурге по их итогам были задержаны больше 100 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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