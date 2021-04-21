Сенатор назвал условия развития метро в Екатеринбурге

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Пресс-конференция Аркадия Чернецкого в Правительстве Свердловской области. Екатеринбург, чернецкий аркадий
У Екатеринбурга не меньше шансов получить деньги на метро, чем у Челябинска Фото:

Свердловский сенатор Аркадий Чернецкий заявил URA.RU, что у Екатеринбурга — как и у Челябинска и Нижнего Новгорода — появилась возможность развития метро. Комментируя ежегодное послание президента РФ, Аркадий Чернецкий отметил, что крайне ошибочно толковать его тезисы в ключе «Челябинску дали денег на метро, а Екатеринбургу — нет».

«Президент привел примеры, как могут быть использованы инфраструктурные кредиты. Он назвал возможность строительства метро в Нижнем Новгороде и Челябинске. Я думаю, с точно таким же успехом может претендовать на принятие проекта по строительству метро Екатеринбург, если будет соответствующая проектная подготовка», — прокомментировал сенатор. По его словам, для этого требуется наличие проектной документации, экономического обоснования и графиков работ — чтобы было, с чем идти в правительство РФ.

Как писало URA.RU, президент России Владимир Путин анонсировал выдачу бюджетных кредитов регионам на инфраструктурные проекты — приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии. «Нижний Новгород, например, получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к обновлению центра города. Челябинск — еще один из наших городов-миллионников — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему транспорта», — пояснил Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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