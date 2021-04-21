Видео задержания подозреваемых в наркосбыте, которые действовали в составе преступной группы, опубликовали курганские полицейские. Подозреваемые продавали изготовленные наркотики в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае. Информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области.
На видео полицейские задержали подозреваемых в арендованном ими доме. Там же обнаружены вещества для изготовления наркотиков. «В ходе следствия установлено, что 22-летний житель города Кургана организовал преступное сообщество из числа своих знакомых. Через интернет молодой человек приобретал крупные партии наркотиков, после чего сообщники расфасовывали их на более мелкие дозы и размещали в тайниковые закладки на территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
На территории указанных регионов оперативники обнаружили более ста пакетиков с наркотиками, приготовленными для сбыта. Во время обыска в подвале дома правоохранители наши 72,5 кг прекурсоров, лабораторное оборудование и более 170 граммов мефедрона, произведенного обвиняемыми.
Организатор ОПГ и три наиболее активных участника заключены под стражу. Пятеро фигурантов находятся под подпиской о невыезде. В отношении еще одного участника избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На деньги, полученные от преступной деятельности, и автомобиль, принадлежащий одной из участниц сообщества, наложен арест.
Ранее URA.RU писало, что курганские ОПГ стали чаще попадаться полиции. ОПГ совершили в 2020 году 296 тяжких и особо тяжких преступлений.
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