В соцсетях удивились новым выплатам на детей. «Бурные аплодисменты миллиардеров»

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Пользователи соцсетей считают, что новые выплаты на детей слишком низкие Фото:

Пользователи социальных сетей удивились выплатам на детей, анонсированным президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию. Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.

Путин рассказал о назначении выплат на детей от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях. Мера поддержки начнет действовать с 1 июля. Средний размер выплаты составит 5650 рублей.

Пользователи Twitter оценили размер выплаты. Некоторые посчитали, что 5650 рублей — это слишком мало для матерей-одиночек.

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Другие пожалели, что таких выплат не было в их детстве.

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Некоторые пошутили, что для получения выплат некоторые россияне решат развестись.

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Пользователи расстроились, что анонсированные выплаты не распространяются на взрослых.

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Некоторые считают, что такие выплаты не улучшат финансовое положение москвичей.

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Депутат Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб ранее сообщила о разработке программ поддержки матерей-одиночек. Она говорила о выплатах в размере одного МРОТ. Послание Путина прошло 21 апреля. На нем президент РФ коснулся в том числе вопросов социальной политики и здравоохранения, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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