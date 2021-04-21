Пользователи социальных сетей удивились выплатам на детей, анонсированным президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию. Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.
Путин рассказал о назначении выплат на детей от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях. Мера поддержки начнет действовать с 1 июля. Средний размер выплаты составит 5650 рублей.
Пользователи Twitter оценили размер выплаты. Некоторые посчитали, что 5650 рублей — это слишком мало для матерей-одиночек.
Другие пожалели, что таких выплат не было в их детстве.
Некоторые пошутили, что для получения выплат некоторые россияне решат развестись.
Пользователи расстроились, что анонсированные выплаты не распространяются на взрослых.
Некоторые считают, что такие выплаты не улучшат финансовое положение москвичей.
Депутат Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб ранее сообщила о разработке программ поддержки матерей-одиночек. Она говорила о выплатах в размере одного МРОТ. Послание Путина прошло 21 апреля. На нем президент РФ коснулся в том числе вопросов социальной политики и здравоохранения, передает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в