Сторонники Навального в Челябинске несколько раз меняли место дислокации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального в Челябинске 21 апреля показали несогласованность организаторов местного штаба. К такому выводу пришел политолог Александр Мельников. По данным от источников URA.RU в силовых структурах, в незаконной акции и шествии приняли участие около 700 человек, штаб анонсировал 7 тысяч.

«Судя по тому, что и происходило, штаб не дал четких указаний, где именно собираться, и в итоге события никак не могли начаться, — отмечает Мельников. — Видимо, у них нет единого центра принятия решений». Сторонники блогера хотели собраться площади Революции, но за час до сбора всех позвали к зданию резиденции, а часть осталась на площади. В чате штаба участники ссорились между собой.

В итоге они дошли до оперного театра, откуда через мост двинулись к органному залу. Здесь силовики провели несколько жестких задержаний. В чате штаба сообщалось, что на незаконные акции пришли от 5 до 6 тысяч человек. Затем появилась цифра в 800 человек. Официальный телефон штаба отключен. «Было около 700 человек, — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. — Посчитать было трудно, так как они долго не могли собраться вместе».

Штаб обещал вывести более 7 тысяч человек, политологи предсказали, что участников будет гораздо меньше. «Это не помешает представить акцию как успех. Цель — транслировать в центр картинки и видео, — считает Мельников. — И спровоцировать правоохранителей на силовые методы, для этого много участников и не нужно». Политолог Андрей Лавров обратил внимание на другой момент. «Заметно, что свое слово пришло сказать поколение 20-летних, — отметил политолог. — Это и естественно, и взрывоопасно».

23 января в незаконных акциях в поддержку Навального в Челябинске приняли участие до 2,5 тысяч человек. 31 января на такую же незаконную акцию пришли около 1,5 тысячи. В штабе Навального называли большее число участников.

Часть людей пришли на площадь Революции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Затем двинулись в сторону оперного театра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Здание театра оцепила полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У органного зала были задержания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU