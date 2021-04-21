Политики ДНР: почему Путин не упомянул Донбасс в своем послании

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Президент РФ Владимир Путин прямо не упомянул Донбасс и самопровозглашенные республики, поскольку российская власть не хочет обострять ситуацию на линии соприкосновения. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бриг.

«Я думаю, что открыто сейчас никто не будет говорить [о Донбассе], потому что идти на обострение Россия не хочет, как все видят. Россия сейчас пытается уйти от американской риторики. И Путин заявил о том, что Россия будет всегда выполнять свои международные обязательства», — сказал URA.RU Бриг.

По словам депутата, Путин упомянул Донбасс в своей речи, но косвенно. «Я увидел в этом послании не прямое показание, но косвенные вещи, которые говорят о том, что есть „красные линии“ для российского руководства, и российское руководство будет в любом случае стоять за российских граждан. Напоминаю, что у нас уже полмиллиона обладателей российских паспортов», — отметил он.

Экс-председатель парламента ДНР, политический деятель Андрей Пургин в беседе с URA.RU предположил, что Путин не упомянул Донбасс, поскольку международный переговорный процесс еще продолжается. «Видимо, все виной то, что переговорный процесс не завершен. Если бы это была агрессивная политика, его [Путина] обвинили в том, что не хочет мира. Если бы была не агрессивная — значит, это слабая позиция, Донбасс сливают и так далее», — объяснил собеседник агентства.

21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В нем он предупредил остальные страны мира об опасности переходить в отношениях с Россией «красную черту». Он пояснил, что в России активно наращивается военная мощь, уточняет «Правда.ру».