В Донбассе высказались об идее Зеленского встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет «морального права» назначать встречу в Донбассе российскому лидеру Владимиру Путину. Такое заявление сделал глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
«Господин Зеленский, вы не имеете никакого морального права назначать в нашем доме встречи», — приводит слова Пасечника argumenti.ru, ссылаясь на РИА «Новости». По его словам, Зеленский называет Донбасс своим, однако, считает глава ЛНР, украинский лидер уже продал эту землю. Также Пасечник призвал Киев подумать, прежде чем наставить оружие на непризнанные республики.
Депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко в беседе с URA.RU согласился с мнением Леонида Пасечника. «Они уже восьмой год проводят вооруженную агрессию против Донбасса. Последние два месяца они очень обострили ситуацию. Это политика Украины — стянуть сюда большое количество боевой техники, проводя вооруженную провокацию, в результате которой гибнут мирные граждане. И тут на камеру Зеленский приглашает в Донбасс. Ни де-юре, ни де-факто и морального права у Зеленского нет», — высказался собеседник агентства.
Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе. В Кремле отметили, что Путин знает об идее Зеленского, однако для встречи между лидерами двух стран нужны предпосылки. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Киев не имеет политического веса в мире.
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