Клава Кока снялась в купальнике на Мальдивах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила свои снимки в купальнике. Фото опубликованы в ее instagram-аккаунте.

«Если ввести в гугле „Клава Кока“, то вторым запросом по популярности будет „в купальнике“», — говорится в подписи к фото, на которых Клава Кока позирует в купальнике на Мальдивах. Она сфотографировалась на фоне моря и пальм.

«Теперь я жду ваших лайков», — подчеркнула певица. Пользователи Instagram сделали ей комплименты и пожелали хорошо отдохнуть на Мальдивах.

Некоторые пользователи пошутили, что Клава Кока не выкладывала фотографии в купальнике, потому что была беременна. «Родила» — написали они.

Слухи о беременности певицы появился в середине апреля. Фанаты высказывали свои догадки в социальных сетях.