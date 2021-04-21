Клава Кока потроллила фанатов снимком в купальнике. «Жду лайков»

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кока снялась в купальнике на Мальдивах Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила свои снимки в купальнике. Фото опубликованы в ее instagram-аккаунте.

«Если ввести в гугле „Клава Кока“, то вторым запросом по популярности будет „в купальнике“», — говорится в подписи к фото, на которых Клава Кока позирует в купальнике на Мальдивах. Она сфотографировалась на фоне моря и пальм.

«Теперь я жду ваших лайков», — подчеркнула певица. Пользователи Instagram сделали ей комплименты и пожелали хорошо отдохнуть на Мальдивах.

Некоторые пользователи пошутили, что Клава Кока не выкладывала фотографии в купальнике, потому что была беременна. «Родила» — написали они.

Слухи о беременности певицы появился в середине апреля. Фанаты высказывали свои догадки в социальных сетях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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