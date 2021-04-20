Политологи: власть извлекла урок из акции за Навального в Перми

Участники несанкционированной акции в поддержку Навального собрались в центре Перми Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Власти сыграли на опережение, деморализовав тех, кто захотел в Перми выйти в поддержку блогера Алексея Навального. По этой причине несанкционированная акция в Перми 21 апреля не стала столь масштабной, как акции, прошедшие 23 и 31 января. Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом URA.RU политологи.

«Во многом это связано с тем, что в последнее время происходило в медийном пространстве, где говорилось о задержанием сторонников Навального в стране. Людям пришлось с большим трудом мобилизоваться, чтобы выйти на улицы в атмосфере апатии. Это такой урок для власти, что демобилизация на „входе“ акции (еще до ее начала) не менее эффективна, чем задержания уже в процессе нее», — полагает политолог Всеволод Бедерсон.

По словам политтехнолога Олега Борисенко, прошедшая акция показала, что «протест в Перми никуда не делся», но в отличие от январских митингов нынешний стал не столь масштабным. «В этот раз количество вышедших на улицу было в разы меньше по сравнению с январскими акциями. Это может говорить о том, что повестка была выбрана совсем не та», — считает Борисенко.

По оценкам сторонников Навального, акция собрала в Перми около 1,5 тысячи человек. Официальные власти и полиция о количестве участников акции и о том, есть ли задержанные, не сообщают. В ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU заявили, что не располагают информацией для СМИ.

Предыдущие несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера состоялись в Перми 23 и 31 января. По разным оценкам (по данным исполнительной власти и штаба Навального соответственно) 23 января ее участниками стали от 2 до 5 тысяч человек. Количество вышедших на акцию 31 января власти не называли, однако, по данным штаба Навального, только число тех, кто был задержан, превысило 300 человек.