Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки

Игорь Рыбаков назвал рекламу ипотеки «заманухой» Фото: Илья Московец © URA.RU

Реклама ипотечного кредитования не соответствует действительности, так как, покупая квартиру в кредит, человек не становится ее владельцем. Об этом заявил миллиардер Игорь Рыбаков.

«Многие покупают квартиры, потому что очень большое предложение „заманух“ со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Эта реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. Реклама пишет нам о довольных домашних хозяйствах», — заявил Рыбаков в видеозаписи, опубликованной в собственном telegram-канале.

Миллиардер подчеркнул, что в рекламах ипотек содержится недостоверная информация, так как взятая в кредит квартира не принадлежит владельцу. «Долг, длиннющий долг, который они должны обслуживать. Вот что у них есть», — резюмировал он.

Игорь Рыбаков не в первый раз критикует ипотеку. В декабре прошлого года он опубликовал на собственном youtube-канале видеозапись, в которой назвал кредит рабством.