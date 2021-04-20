В Чехии пригрозили выслать из Праги всех российских дипломатов

Чехия готова к постоению отношений с РФ, заявил Гамачек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чехия может выслать всех российских дипломатов из страны, чтобы начать с нуля отношения между странами. Такое заявление сделал первый вице-премьер Чехии и глава МВД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек.

«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Нам нужно обсудить другие варианты. Я готов ко всему. Даже к построению отношений (двух стран, — прим. ред.) с нуля. Значит, мы отправим всех (российских дипломатов, — прим. ред.) домой», — написал политик на своей странице в Facebook.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетиц в 2014 году, из-за которых российских дипломатов попросили покинуть Чехию, не были терактом со стороны России. Однако Чехия исключила российскую корпорацию Росатом из числа претендентов на тендер по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы», сообщает телеканал 360. В ответ РФ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта, пишет RT.