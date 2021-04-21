21 апреля 2021

Прилепин поиронизировал над слухами о переговорах с КПРФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Захаром Прилепиным. Москва, прилепин захар
Прилепин не подтвердил и не опровергнул слухи о слиянии с КПРФ Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Писатель Захар Прилепин пошутил над слухами о своих переговорах с партией КПРФ. Мнением он поделился в Telegram.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Прилепин ведет переговоры с коммунистами о слиянии. Писатель якобы собирался посетить съезд компартии в Москве.

«Ну, само собой. Президент вчера выступил с левым посланием. Кто-то должен его реализовать. А то будет смешная картина. „Единая Россия“ — партия миллионеров и рыночников — изо всех сил будет делать вид, что они самые левые. Красные банты не забудьте», — написал Прилепин. При этом он не подтвердил и не опровергнул слухи о переговорах с КПРФ.

Прилепин был лидером партии «За правду». Зимой он объединил движение с партией «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Вместе они будут бороться за места в следующем созыве Госдумы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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