Прилепин поиронизировал над слухами о переговорах с КПРФ

Писатель Захар Прилепин пошутил над слухами о своих переговорах с партией КПРФ. Мнением он поделился в Telegram.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Прилепин ведет переговоры с коммунистами о слиянии. Писатель якобы собирался посетить съезд компартии в Москве.
«Ну, само собой. Президент вчера выступил с левым посланием. Кто-то должен его реализовать. А то будет смешная картина. „Единая Россия“ — партия миллионеров и рыночников — изо всех сил будет делать вид, что они самые левые. Красные банты не забудьте», — написал Прилепин. При этом он не подтвердил и не опровергнул слухи о переговорах с КПРФ.
Прилепин был лидером партии «За правду». Зимой он объединил движение с партией «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Вместе они будут бороться за места в следующем созыве Госдумы.
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