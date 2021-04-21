Экспертиза признала продукцию опасной для здоровья покупателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция в Кургане задержала преступную группу, которая производила суррогатный алкоголь и продавала его в магазинах жены лидера ОПГ. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

Всего в группу входило четыре человека. «Помимо организатора — 46-летнего мужчины, в состав группы входила его супруга, родственник и их общий знакомый. Злоумышленники закупали этиловый спирт, красители, ароматизаторы и другие необходимые ингредиенты, после чего смешивали их и разливали в стеклянные тары, наклеивали на бутылки этикетки. Сбывался контрафакт в магазинах, принадлежащих супруге организатора нелегального бизнеса», — говорится в релизе.

Полицейские провели экспертизу, которая признала, что самопальная продукция представляла угрозу для здоровья и жизни потребителей. Участники группы перевозили суррогат в темное время суток. Немаркированные пачки сигарет фигуранты продавали таким же образом.

В ходе обысков, проведенных на загородном участке, в гараже и магазинах Кургана, оперуполномоченные изъяли более 2000 бутылок суррогатного алкоголя, а также более 4000 пачек немаркированных табачных изделий. Злоумышленников вычислили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кургану в мае 2020 года.

Ранее URA.RU писало, что видео задержания подозреваемых в наркосбыте, которые действовали в составе преступной группы, опубликовали курганские полицейские. Подозреваемые продавали изготовленные наркотики в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае. Курганские ОПГ стали чаще попадаться полиции. ОПГ совершили в 2020 году 296 тяжких и особо тяжких преступлений.

Тысячи бутылок с поддельным алкоголем изъяли полицейские у курганской ОПГ Фото УМВД России по Курганской области