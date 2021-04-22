МИД РФ назвал ультиматумы Чехии недопустимыми. «Это залп в никуда»

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
МИД РФ считает их чьим-то приказом Фото:

Выдвигать ультиматумы Москве абсолютно недопустимо. С таким заявлением в МИД России выступили в ответ на угрозы Праги выслать из страны всех российских дипломатов.

«Ультиматумы в отношении Москвы неприемлемы, это залп в никуда. Тон Чехии в отношении Москвы недопустим, Прага должна это знать», — заявили в министерстве, пишет РИА «Новости». Также в МИД предположили, что такими заявлениями Чехия выполняет чей-то приказ.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов, однако позднее скорректировал свои обвинения, передает агентство Nation News. Страна выслала 18 российских дипломатов. В ответ на это Москва объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата. Исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Ян Гамачек заявил, что Чехия может выслать всех дипломатов РФ, чтобы начать отношения с нуля. Позднее депутаты верхней палаты парламента Чехии предложили правительству разорвать с Москвой договор о дружеских отношениях, пишет сайт MK.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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