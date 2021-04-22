МИД РФ считает их чьим-то приказом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выдвигать ультиматумы Москве абсолютно недопустимо. С таким заявлением в МИД России выступили в ответ на угрозы Праги выслать из страны всех российских дипломатов.

«Ультиматумы в отношении Москвы неприемлемы, это залп в никуда. Тон Чехии в отношении Москвы недопустим, Прага должна это знать», — заявили в министерстве, пишет РИА «Новости». Также в МИД предположили, что такими заявлениями Чехия выполняет чей-то приказ.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов, однако позднее скорректировал свои обвинения, передает агентство Nation News. Страна выслала 18 российских дипломатов. В ответ на это Москва объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата. Исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Ян Гамачек заявил, что Чехия может выслать всех дипломатов РФ, чтобы начать отношения с нуля. Позднее депутаты верхней палаты парламента Чехии предложили правительству разорвать с Москвой договор о дружеских отношениях, пишет сайт MK.ru .