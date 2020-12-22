Transparency: главу свердловского минфина проверит ФСБ

Причиной внимания правоохранителей к Галине Кулаченко стали контракты на сотни миллионов рублей с крупной IT-компанией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики вплотную занимаются делом о возможном коррупционном сговоре между замгубернатора — министром финансов Свердловской области Галиной Кулаченко (сейчас она проходит процедуру увольнения) и НПО «Сапфир», которое занималось разработкой ПК «Информационная система управления финансами» (ПК «ИСУФ»). Как сообщила URA.RU руководитель свердловского антикоррупционного центра Transparency International Екатерина Петрова, экспертизу собранных ею материалов в настоящее время проводит ФСБ.

«Насколько я знаю, сотрудники управления экономической безопасности готовы были зайти в свердловский минфин еще в мае 2020 года, но дело передали в ФСБ. По слухам, материалы отправляли куда-то в Москву, и сейчас они проходят экспертизу», — рассказала Екатерина Петрова. Стоит отметить, что на минувшей пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что именно в мае у его подчиненной Галины Кулаченко возникло намерение покинуть занимаемый пост.

По данным Transparency International, начиная с 2012 года — года прихода Кулаченко на должность главы минфина — министерство заключило ряд госконтрактов с НПО «Сапфир» на общую сумму свыше 509 млн рублей. За эти деньги предприятие обязалось обеспечить бесперебойную работу ПК «ИСУФ». По условиям госконтракта, программный комплекс, через который проходит весь финансовый документооборот и контроль за исполнением бюджета Свердловской области, находится в собственности разработчика. В связи с этим, конкурсы проводились формально — ни один подрядчик, кроме НПО «Сапфир», не имеет доступа к системе.

По мнению Екатерины Петровой, налицо коррупционный сговор между руководством Свердловского минфина и подрядчиком. Галина Кулаченко, у которой 23 декабря последний рабочий день, не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Ранее она сообщала, что ПК «ИСУФ» — всего лишь одна из четырех электронных систем, с помощью которых ведется контроль за исполнением бюджета. Комментарий генерального директора НПО «Сапфир» Ришата Серазиденова получить не удалось — указанные на официальном сайте предприятия телефоны не отвечают.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области заявили, что на текущий момент информацией о судьбе материалов не располагают, и пообещали уточнить информацию позже. URA.RU писало, что аудит вышеупомянутых контрактов проводился и внутри регионального правительства. Выводы легли на стол губернатору.

Обновлено в 14.05. Информацию прокомментировала пресс-служба свердловского минфина. «Бюджетный процесс в Свердловской области обслуживает более 20 IT-компаний на конкурсных условиях. Вся информация об этом прозрачная. Никто, включая Екатерину Петрову, за информацией о контрактах с IT-компаниями, обслуживающих бюджет, в Минфин Свердловской области не обращался. Считаем, что ваша информация носит дискредитирующий характер», — заявили в пресс-службе.