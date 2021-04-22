В Кремле высказались о возможной встрече Путина с Зеленским

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о желании главы Украины Владимира Зеленского встретиться с ним. Но пока нет решения, произойдет ли эта встреча. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Да (Путину доложили об обращении Зеленского о встрече — прим.ред). Путин ответит сам, если посчитает необходимым», — подчеркнул Песков.
Глава Украины предложил президенту России встретиться в Донбассе. После Песков отметил, что неизвестно, успел ли ознакомиться с информацией Путин. Он указал, что Путину доложили о предложении Зеленского, но нет уверенности, ознакомился ли он с ним из-за подготовки к посланию и рабочих встреч.
Подписывайтесь на URA.RU в