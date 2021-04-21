Курганские чиновники не смогли доказать свою правоту в суде Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Верховный суд встал на сторону ФАС России в споре с курганским департаментом госрегулирования цен и тарифов. Эту информацию URA.RU подтвердил представитель АО «СУЭНКО» (третья сторона в деле) Александр Машенцев.

Речь идет о приказе ФАС России, в котором антимонопольщики отменили установленные департаментом энерготарифы, поскольку они были меньше минимально возможных. Чиновники Курганской области подали иск, пытаясь опротестовать распоряжение федерального ведомства. «Оглашена только резолютивная часть, мотивировочной части еще нет, поэтому комментировать решение суда преждевременно. Но мы считаем решение законным и обоснованным. Оснований для удовлетворения доводов истца не было», — рассказал Машенцев.

В приемной департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области журналисту URA.RU сообщили, что и. о. директора Елены Федяниной нет на месте. В адрес чиновницы, а также пресс-службы ФАС России и управления по взаимодействию со СМИ Верховного суда направлены запросы, ответы пока не поступили.

По словам председателя правления общественной организации «Контроль ЖКХ» Михаила Кузовкова, решение Верховного суда является единственно возможным, а сотрудники курганского департамента изначально вводили в заблуждение и жителей, и руководство области. «Сотрудники департамента понимают, как работает законодательство, а значит — это была просто политика. К работе департамента очень много вопросов. Взять хотя бы ситуацию с тарифом на вывоз мусора. Там также допущено множество нарушений, и также есть позиция ФАС, которую чиновники игнорируют», — добавил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что департамент в декабре 2019 года, проигнорировав позицию ФАС, установил энерготарифы ниже минимальных — 3,32 рубля/кВтч при возможных границах от 3,43 до 3,49 рубля/кВтч. Антимонопольщики весной 2020 года постановили отменить этот тариф и принять новый без нарушений, что также не было сделано в срок.