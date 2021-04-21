21 апреля 2021

Глава Росприроднадзора назначила встречу с экологами ЯНАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, радионова светлана
22 и 23 апреля Светлана Радионова проводит проверки в Новом Уренгое Фото:

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова встретится с экологами в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к мэрии города.

«Завтра, 23 апреля, Светлана Радионова проведет встречу с природоохранными организациями в Новом Уренгое», — рассказал агентству инсайдер. Время и место проведения встречи, а также какие именно компании приглашены на разговор с главой Росприроднадзора, источник не знает. «Подробности не оглашают», — добавил инсайдер.

Известно, что в Салехард глава Росприроднадзора не приедет. «Не в этот раз», — ответила Светлана Радионова на вопрос ямальцев о визите в столицу Ямала.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства не удалось. На звонки агентства там не отвечают.

Светлана Радионова прибыла в Новый Уренгой с комплексной проверкой на крупные месторождения НОВАТЭКа, «Роснефти» и «Газпром нефть». Она отметила, что к работе регионального Росприроднадзора много вопросов, а предприятия топливно-энергетического комплекса допускают серьезные нарушения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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