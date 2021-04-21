Глава Росприроднадзора Светлана Радионова встретится с экологами в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к мэрии города.
«Завтра, 23 апреля, Светлана Радионова проведет встречу с природоохранными организациями в Новом Уренгое», — рассказал агентству инсайдер. Время и место проведения встречи, а также какие именно компании приглашены на разговор с главой Росприроднадзора, источник не знает. «Подробности не оглашают», — добавил инсайдер.
Известно, что в Салехард глава Росприроднадзора не приедет. «Не в этот раз», — ответила Светлана Радионова на вопрос ямальцев о визите в столицу Ямала.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства не удалось. На звонки агентства там не отвечают.
Светлана Радионова прибыла в Новый Уренгой с комплексной проверкой на крупные месторождения НОВАТЭКа, «Роснефти» и «Газпром нефть». Она отметила, что к работе регионального Росприроднадзора много вопросов, а предприятия топливно-энергетического комплекса допускают серьезные нарушения.
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