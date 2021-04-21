22 и 23 апреля Светлана Радионова проводит проверки в Новом Уренгое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова встретится с экологами в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к мэрии города.

«Завтра, 23 апреля, Светлана Радионова проведет встречу с природоохранными организациями в Новом Уренгое», — рассказал агентству инсайдер. Время и место проведения встречи, а также какие именно компании приглашены на разговор с главой Росприроднадзора, источник не знает. «Подробности не оглашают», — добавил инсайдер.

Известно, что в Салехард глава Росприроднадзора не приедет. «Не в этот раз», — ответила Светлана Радионова на вопрос ямальцев о визите в столицу Ямала.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства не удалось. На звонки агентства там не отвечают.

Светлана Радионова прибыла в Новый Уренгой с комплексной проверкой на крупные месторождения НОВАТЭКа, «Роснефти» и «Газпром нефть». Она отметила, что к работе регионального Росприроднадзора много вопросов, а предприятия топливно-энергетического комплекса допускают серьезные нарушения.