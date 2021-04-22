Союз потребителей РФ призвал ввести продуктовые банковские карты

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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, молочные продукты, упаковка, сыр, сладкий перец, расфасовка, фасованный товар
Петр Шелищ считает, что проект введения продуктовых карт для малообеспеченных поможет российским производителям Фото:

Для малоимущих граждан России необходимо ввести специальные банковские карты, чтобы субсидировать приобретение отечественных продуктов питания. Об этом сообщили URA.RU в партии пенсионеров со ссылкой на председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища.

«Нужно запустить проект Минпромторга, предложенный еще в 2014 году, который подразумевает субсидирование наиболее бедных домохозяйств в части потребления отечественных продуктов питания. По этому проекту денежные средства будут перечисляться на специальные карты граждан, которые они могут потратить только на товары отечественного производства», — подчеркнул Шелищ.

В ассортимент, по мнению спикера, должны войти 22 группы социально-значимых товаров. Табак и алкоголь исключен. Программа поможет людям с доходами ниже прожиточного минимума улучшить свое питание, а также поддержать российских производителей. Проект вариантов урегулирования цен и обеспечения роста доходов граждан партия пенсионеров решила подготовить после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

Ранее в комитете Госдумы по труду и соцполитике отклонили идею введения в стране продовольственных сертификатов, на которые граждане могли бы получать продукты в магазинах. После чего, по данным телеканала 360, российское правительство попросило Минфин оценить предложенный проект.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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