Союз потребителей РФ призвал ввести продуктовые банковские карты

Для малоимущих граждан России необходимо ввести специальные банковские карты, чтобы субсидировать приобретение отечественных продуктов питания. Об этом сообщили URA.RU в партии пенсионеров со ссылкой на председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища.
«Нужно запустить проект Минпромторга, предложенный еще в 2014 году, который подразумевает субсидирование наиболее бедных домохозяйств в части потребления отечественных продуктов питания. По этому проекту денежные средства будут перечисляться на специальные карты граждан, которые они могут потратить только на товары отечественного производства», — подчеркнул Шелищ.
В ассортимент, по мнению спикера, должны войти 22 группы социально-значимых товаров. Табак и алкоголь исключен. Программа поможет людям с доходами ниже прожиточного минимума улучшить свое питание, а также поддержать российских производителей. Проект вариантов урегулирования цен и обеспечения роста доходов граждан партия пенсионеров решила подготовить после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.
Ранее в комитете Госдумы по труду и соцполитике отклонили идею введения в стране продовольственных сертификатов, на которые граждане могли бы получать продукты в магазинах. После чего, по данным телеканала 360, российское правительство попросило Минфин оценить предложенный проект.
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