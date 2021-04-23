Кравчук ответил на обвинения соратника Горбачева в развале СССР

Леонид Кравчук связал обвинения Виктора Мироненко с выборами в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

СССР не мог перестать существовать из-за решения трех политиков. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в ответ на заявление соратника первого президента СССР Михаила Горбачева, бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Виктора Мироненко.

Ранее Мироненко заявил, что в развале СССР виноват именно Кравчук. По мнению бывшего первого секретаря, Кравчук был в сговоре с бывшим президентом РСФСР Борисом Ельциным.

«Мы собрались и подписали это решение в Беловежской пуще не потому, что в Советском Союзе все было прекрасно, и все жили в мире и добре. Развалили Союз не два-три человека. Мироненко просто не понимает, о чем говорит. В то время я знал многих из руководства, встречался в Москве с Горбачевым, Ельциным, но Мироненко я в числе их не видел. Не было ни его заявлений, ни предложений, которые обсуждались в Кремле. Он не был той фигурой, которая имела весомую позицию, которую уважало руководство СССР. Иначе Горбачев бы прислушался. Мироненко не знал никто в республиках», — объяснил Кравчук свою позицию.

По его мнению, слова Мироненко — не более чем предвыборные заявления (выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября 2021 года). «Не надо врать так откровенно или под влиянием выборов в Госдуму. Если бы об этом (обвинении в мой адрес, — прим. ред.) сказал Горбачев, [экс-соратник Ельцина Геннадий] Бурбулис, которого я очень уважаю, или кто-то из членов Верховного Совета, я мог бы подискутировать. Но с Мироненко дискутировать не о чем — он не был лицом, принимавшим решения», — пояснил Кравчук.