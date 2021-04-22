Ямальцы пригласили Светлану Радионову в Тарко-Сале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2021 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова намерена через несколько месяцев снова приехать в ЯНАО. Об этом она сообщила, отвечая на вопросы ямальских активистов в комментариях под своей записью в Instagram.

«В июне попробую», — написала Радионова в ответ на приглашение посетить Тарко-Сале (Пуровский район). По словам активистов, в личном сообщении в директ главе Росприроднадзора были направлены некие материалы, с которыми ей было бы интересно ознакомиться.

Что именно передано в личных сообщениях, не уточняется. Однако ниже администраторы аккаунта «Тарко-Сале» разместили ссылку на публикацию URA.RU, в которой сообщалось о возможных нарушениях при утилизации жидких коммунальных отходов в Лабытнанги.

Ранее сообщалось, что Радионова находится в ЯНАО с двухдневным рабочим визитом. Накануне она вместе с губернатором Дмитрием Артюховым посетила Новопортовское месторождение, а также провела совещание в Новом Уренгое.

Глава Росприроднадзора заявила, что в газовой столице будет открыт отдел государственного экологического надзора. Кроме того, в ЯНАО будет усилен муниципальный земельный контроль — особенно в Новом Уренгое и Пуровском районе.

Масштабную проверку ведомство проводило в ЯНАО осенью прошлого года. На контроле ревизоров оказались не менее восьми предприятий, ведущих свою деятельность в регионе.

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Фото: скрин комментариев, страница Светланы Радионовой в Instagram