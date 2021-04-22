О решении открыть подразделение в газовой столице заявила Светлана Радионова. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство Росприроднадзора намерено усилить контроль за экологической обстановкой в ЯНАО. Как заявила глава федерального ведомства Светлана Радионова, подводя итоги первого дня работы на Ямале, в Новом Уренгое будет открыт отдел государственного экологического надзора.

По словам Радионовой, ЯНАО — огромный регион, в котором добывается одна пятая часть газа в мире. «Только в районе Нового Уренгоя более 250 объектов добычи газа и нефти. Это порядка двух тысяч километров от ближайших подразделений нашей службы. С открытием отделения мы, как минимум, вдвое сократим время инспектора в пути», — подчеркнула глава Росприроднадзора.

Муниципальный земельный контроль в регионе также предложено усилить, особенно в Новом Уренгое и Пуровском районе — там особенно актуальна проблема вывоза буровых отходов. Руководитель службы указала на необходимость выделения земельных участков для безопасной утилизации промышленных отходов за пределами населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что 21 апреля Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и руководитель Росприродзора Светлана Радионова посетили одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений региона — Новопортовское. После возвращения в Новый Уренгой глава ведомства провела совещание по актуальным вопросам организации на Ямале системы обращения с ТКО и отходами бурения.

Последнее ЧП в ЯНАО произошло в районе Муравленко, в 50 метрах от федеральной трассы «Сургут — Салехард». Там из-за кустарной врезки в продуктопровод произошел разлив нефтепродуктов на 400 квадратных метрах.

Масштабную проверку ведомство проводило в ЯНАО осенью прошлого года. На контроле ревизоров оказались не менее восьми предприятий, ведущих свою деятельность в регионе