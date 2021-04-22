Сгоревший дом на Уралмаше был недостроен и пустовал (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге загорелся коттедж на улице Никитина в микрорайоне Уралмаш. В момент возгорания в доме не было людей, поскольку он недостроенный, сообщили URA.RU очевидцы. Они напомнили, что частный сектор, где произошло ЧП, отдан под проект компании «Атомстройкомплекс» — жилой комплекс «Народные кварталы».

«Дом в районе улиц Никитина и Народного Фронта, загорелся быстро, сразу приехали пожарные. Этот дом уже горел, кажется, в прошлом году. Люди построили коробку, но не успели заехать и бросили его», — рассказала местная жительница. Женщина заявила, что вблизи этого участка уже горели коттеджи: «Несколько месяцев назад горели дома на соседних улицах. Это участок „Народных кварталов“ „Атомстройкомплекса“, был пожар в домах рядом со второй очередью».

Житель соседнего дома, вызвавший спасателей, рассказал URA.RU, что возгорание произошло уже второй раз за месяц. «Первый раз дым пошел, вызвали [пожарных], вечером потушили. Сейчас второй раз уже — резко огонь [вспыхнул]. Дом брошенный, несколько лет назад в нем жили китайцы», — сказал мужчина. Он также подтвердил, что территория, где произошел пожар, отдана под застройку. Другой очевидец предположил, что в здание могли пробраться бомжи и поджечь его.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили URA.RU, что площадь пожара составила 300 квадратных метров, информация о пострадавших пока не поступала. «Причина устанавливается», — заключили там. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» от комментариев отказались.

Весной прошлого года крупный пожар случился в доме на улице Омская, 91, где погибли восемь человек. Власти Екатеринбурга подозревали в поджоге компанию «Атомстройкомплекс». Позднее в этом был обвинен горожанин Александр Понкратов, которого суд признал виновным и приговорил к пожизненному сроку.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU