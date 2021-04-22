Поджигатель домов в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Александра Понкратова признали виновным в поджоге и убийстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Екатеринбурга Александра Понкратова признали виновным в умышленном поджоге дома на улице Омской, в котором погибли восемь человек. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Такое решение принял Свердловский областной суд, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Назначить Понкратову окончательное наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Исчислять срок отбывания наказания со дня вступления приговора в законную силу», — огласил приговор судья Александр Ладин. В ходе заседания Понкратов заявил о своей невиновности.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила URA.RU, что Понкратов признан вменяемым. «Как сам он говорил в ходе судебного рассмотрения, он испытывал удовлетворение от вида пламени и вида горящего здания», — отметила она. Теперь прокуратура изучит постановление суда и решит, есть ли основания для его обжалования.

Пожар в доме №91 по улице Омской в Екатеринбурге произошел в ночь с 26 на 27 марта 2020 года. В огне погибли семь человек, восьмая жертва скончалась позже в больнице. Подозреваемого поймали в ночь на 2 апреля. Во время допроса он якобы признался еще в пяти поджогах. В отношении Понкратова были возбуждены два уголовных дела. Присяжные единогласно признали его виновным, прокуратура запросила пожизненный срок.