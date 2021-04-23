В Госдуму внесли закон об ужесточении наказания за сбыт оружия

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Оружие и патроны. Челябинск, автомат калашникова, оружие, карабин, сайга
Наказание за сбыт оружия и бомб хотят ужесточить Фото:

В Госдуме появился законопроект об ужесточении наказания за незаконный сбыт оружия. Соответствующий документ представлен в электронной базе Госдумы.

«Предлагается ужесточить уголовную ответственность за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», — заявили ТАСС в пресс-службе одного из авторов законопроекта Василия Пискарева. Документ внесла в Госдуму группа депутатов вместе с главой комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Бондаревым.

Так, за преступление, совершенное группой лиц предлагают давать до 12 лет лишения свободы. За сбыт взрывных устройств — до 20 лет тюрьмы. Депутаты также предложили уточнить действующее законодательство. Например, выделить незаконный оборот крупнокалиберного оружия в отдельную статью. Сроки заключения по ней будут доходить до 15 лет. Это объясняется тем, что крупнокалиберное оружие опаснее обычного из-за высокого поражающего действия.

Ранее в Госдуме предлагали изменить правила получения оружия россиянами. В случае принятия соответствующего законопроекта правила оборота оружия станут жестче.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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