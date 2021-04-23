Школы изменят учебный график из-за длинных выходных в мае

Российские школы подстроятся под новый график майских выходных. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения.
«Образовательные организации вносят изменения в годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год», — приводит ТАСС заявление Минпросвещения. Изменения коснутся программ начального, среднего и среднего общего образования. Таким образом, вслед за президентом России Владимиром Путиным, Минпросвещения увеличило число выходных для всех школьников, пишет RT.
Ранее Путин добавил россиянам выходных на майские праздники. Теперь они продлятся с 1 по 11 мая. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сделать эту инициативу постоянной за счет сокращения длительности других праздников, сообщает «Дни.ру».
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