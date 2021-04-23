Российские банки повысят ставки по кредитам, однако увеличение будет плавным и не повлияет на активность заемщиков. Такие данные следуют из опроса РИА «Новости».
«Естественно, повышение ключевой ставки повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов: можно прогнозировать рост ставок, приток вкладов и рост выдач ипотеки по госпрограмме», — передает агентство «Прайм» заявление директора департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталия Костюкевича. Однако, он уточнил, что банк пока не принял окончательного решения по изменению ставок.
Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский отметил, что в розничных российских банках на протяжении этого года ожидается плавный рост ставок по кредитным продуктам. Подобной политики придерживаются в банке «Русский Стандарт», ПСБ, банках «Зенит», «Открытие», Райффайзенбанке. В Альфа-банке также предположили коррекцию ставок по кредитам в сторону увеличения.
При этом в «ОТП банке» заявили, что в ближайшее время менять ставки не планируют. В организации отметили, что в ближайшие месяцы не ожидают снижения активности на рынке потребительского кредитования.
Ранее Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 5% годовых. Это решение было ожидаемо. На ближайших заседаниях Центробанк оценит целесообразность. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что рост ключевой ставки поможет остановить инфляцию в России. Экономист Олег Шибанов отмечал, что благодаря этой мере вырастут ставки по депозитам, пишет «Национальная служба новостей».
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