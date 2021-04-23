23 апреля 2021

Украинские депутаты подрались из-за российского флага. Видео

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День народного единства. Челябинск, флаг россии
На Егора Устинова хотели повесить флаг с надписью пособник оккупанта». Фото:

Депутаты Херсонского областного совета устроили драку из-за российского флага. Инцидент произошел во время выступления члена оппозиционной партии «За жизнь» Егора Устинова.

На видео записи, снятой во время сессии, видно, как член фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань подошел к Устинову и попытался повесить на него плакат с изображением флага РФ, и надписью «Пособник оккупанта». Депутат из партии «За жизнь» стал отталкивать Хланя. К потасовке подключились еще несколько участников заседания. В итоге член фракции «Европейская солидарность» удалось усадить на место в зале.

Это не первый раз, когда на Украине вещи связанные с Россией вызывают агрессию. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Гелевей напал с ножом на официантку кафе в Киеве за то, что она разговаривала на русском языке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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