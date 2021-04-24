Ростех анонсировал новую вакцину от гриппа и коронавируса

Ростех надеется зарегистрировать собственную вакцину уже в конце 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В госкорпорации Ростех заявили о создании собственной однофазной вакцины, которая будет защищать от гриппа и коронавируса. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Госкорпорация хочет сделать двойную вакцину, чтобы уменьшить расходы на производство и доставку. Ожидается, что однофазность новой вакцины снизит инъекционную нагрузку на пациентов. «Надеюсь, что к концу года, может быть, в начале следующего года мы сможем уже зарегистрировать», — заявил Чемезов в интервью телеканалу «Россия 1».

Также Ростех собирается сделать собственное лекарство от коронавируса. Оно будет называться «КОВИД-глобулин». Производство развернут в Перми. Препарат будут делать из плазмы крови людей, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела, рассказал глава госкорпорации.

Чемезов подчеркнул, что вакцин должно быть много, отмечает агентство Nation news. О запуске производства новых вакцин стало известно 15 апреля от правительства Пермского края.