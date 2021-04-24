Экономист назвал способ уравнять выплаты ветеранам ВОВ

Василий Колташов отметил, что в стране нужно ввести единую систему выплатах ветеранам ВОВ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Единая национальная система выплат позволит участникам Великой Отечественной войны получить равные выплаты ко Дню Победы. Как рассказал URA.RU глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов, после ее введения не будет ситуации, когда в одном субъекте РФ она составляет 10 000, а в другом 50 000.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны должны получить к 9 Мая ежегодную денежную выплату в размере 10 000 рублей. Однако сумма может быть увеличена, все зависит от региона. В Карачаево-Черкесии ветераны ВОВ к 9 Мая получат 50 тысяч рублей, в Курской области по 20 тысяч рублей, в ХМАО по 15 тысяч. Экономист считает, что необходимо уравнять выплаты.

«Должна быть единая система национальная, как должна быть единая система оплат труда учителей и врачей по всей стране, с едиными ставками, без колоссальных перепадов, когда в Москве густо, а в регионах пусто в оплате. И так же по ветеранам. Доплаты можно было бы подчинить единой сетке и сделать общими», — подчеркнул Колташов.

Он отметил, что раз Россия является федерацией, распределение выплат идет исходя из возможностей региона. «Поэтому, в зависимости от своих ресурсов и своих намерений, те или иные региональные власти могут дать либо больше, либо меньше ветеранам. Либо вообще ничего не дать, а потратить все деньги на покрытие процентов по региональному долгу коммерческим банкам», — отметил он.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в беседе с URA.RU подтвердила, что распределением единоразовых выплат ветеранам занимаются регионы. «Это будет региональная выплата и, конечно, от наполняемости бюджетов в больше степени зависит принятие такого решения», — подчеркнула она. Однако спикер высказала надежду, что в регионах уделят особое внимание участникам Великой Отечественной войны, так как этой категории граждан осталось в России не так много. В целом подготовка к 76 годовщине победы в стране идет большая, готовятся различные мероприятия, дополнительные социальные выплаты и подарки.