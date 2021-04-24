Чешский генерал разведки ответил на слухи о секретной операции РФ

Российские спецслужбы не могли быть причастны к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Обвинившие Москву в этом власти Чехии не имеют достаточных доказательств того, что Главное разведывательное управление (ГРУ) действительно осуществило секретную операцию, чтобы уничтожить предназначавшееся для Украины оружие. Об этом заявил экс-глава военной разведки Чехии Андор Шандор.
«На проведение расследования понадобилось 7 лет. Строго говоря, у нас не так много доказательств, что заявленное нам — правда», — подчеркнул Шандор в интервью «Пятому каналу».
Разведчик указал на ряд противоречий, которые он отметил в официальной версии, выдвинутой правительством Чехии. Исходя из материалов дела, первый взрыв на складе номер 16 произошел по ошибке, но изначально ликвидация якобы была назначена на время транспортировки груза в Болгарию. Но при этом вторая часть операции целенаправленно была совершена на месте. «Есть один аргумент, что ГРУ все сделало неправильно. Это бы означало, что ГРУ — кучка идиотов, которые ничего не могут сделать правильно, что я не считаю верным», — подчеркнул он. Собеседник добавил, что в деле со взрывом боеприпасов в Врбетице очень много белых пятен, в которых нужно разбираться.
В середине апреля власти Чехии обвинили Россию к причастности ко взрывам в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице. И решили выслать из страны 18 дипломатов РФ.
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