Вирусолог: коронавирус вернется от людей к животным. Условие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, виды екатеринбурга, яндекс еда, режим самоизоляции, пандемия коронавируса
Иммунитет к COVID должны иметь 70% людей, соглашаются вирусологи Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус, став сезонным заболеванием, уйдет от людей к животным. Произойдет это после того, как 70% населения Земли получит иммунитет к COVID. Таким мнением с URA.RU поделился врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Коронавирус станет новой природноочаговой инфекцией. Когда иммунная прослойка достигнет 70%, вирус уйдет в природу, найдет себе хозяина в виде какого-то животного. Уйдет от людей. Возможно, будет мутировать и вернется, когда новое поколение людей не будет иметь коллективного иммунитета», — рассказал URA.RU Жемчугов.

Достижение 70% защищенных от COVID отодвигается из-за низких темпов вакцинации, добавил URA.RU вирусолог Сергей Нетесов. «Человечество еще очень далеко от нужного охвата вакцинации. В РФ, к примеру, привились 6-7% граждан, при том, что иммунитет должен быть у 70%. И в мире пока есть всего два десятка стран, где показатель превышает хотя бы 25%. России потребуется еще, в лучшем случае, два-три месяца, чтобы дойти до каких-то серьезных цифр», — сказал Нетесов, призвав наращивать темпы вакцинации и производства прививок.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что ряд животных уже имеют потенциал к заражению коронавирусом. Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко до этого не исключал, что в России придется вакцинировать от COVID домашних животных, чтобы не допустить их заражения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...