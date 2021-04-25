Коронавирус, став сезонным заболеванием, уйдет от людей к животным. Произойдет это после того, как 70% населения Земли получит иммунитет к COVID. Таким мнением с URA.RU поделился врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Коронавирус станет новой природноочаговой инфекцией. Когда иммунная прослойка достигнет 70%, вирус уйдет в природу, найдет себе хозяина в виде какого-то животного. Уйдет от людей. Возможно, будет мутировать и вернется, когда новое поколение людей не будет иметь коллективного иммунитета», — рассказал URA.RU Жемчугов.
Достижение 70% защищенных от COVID отодвигается из-за низких темпов вакцинации, добавил
Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что ряд животных уже имеют потенциал к заражению коронавирусом. Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко до этого не исключал, что в России придется вакцинировать от COVID домашних животных, чтобы не допустить их заражения.
Подписывайтесь на URA.RU в