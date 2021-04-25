Иммунитет к COVID должны иметь 70% людей, соглашаются вирусологи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус, став сезонным заболеванием, уйдет от людей к животным. Произойдет это после того, как 70% населения Земли получит иммунитет к COVID. Таким мнением с URA.RU поделился врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Коронавирус станет новой природноочаговой инфекцией. Когда иммунная прослойка достигнет 70%, вирус уйдет в природу, найдет себе хозяина в виде какого-то животного. Уйдет от людей. Возможно, будет мутировать и вернется, когда новое поколение людей не будет иметь коллективного иммунитета», — рассказал URA.RU Жемчугов.

Достижение 70% защищенных от COVID отодвигается из-за низких темпов вакцинации, добавил URA.RU вирусолог Сергей Нетесов. «Человечество еще очень далеко от нужного охвата вакцинации. В РФ, к примеру, привились 6-7% граждан, при том, что иммунитет должен быть у 70%. И в мире пока есть всего два десятка стран, где показатель превышает хотя бы 25%. России потребуется еще, в лучшем случае, два-три месяца, чтобы дойти до каких-то серьезных цифр», — сказал Нетесов, призвав наращивать темпы вакцинации и производства прививок.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что ряд животных уже имеют потенциал к заражению коронавирусом. Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко до этого не исключал, что в России придется вакцинировать от COVID домашних животных, чтобы не допустить их заражения.