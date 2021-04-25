Онищенко призвал приравнять к наркоманам новую категорию россиян. И ввести против них ограничения

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий, указательный палец
Геннадий Онищенко считает игроманию формой тяжелой зависимости Фото:

Игромания должна быть приравнена в России к алкоголизму и наркомании. Против геймеров нужно вводить ограничения. С таким мнением выступил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Надо нарабатывать меры по профилактике появления зависимости [от игр]. И ограничительные меры, и медикаментозные по снижению подобного рода зависимостей. Это сродни такого рода болезням, как алкоголизация, табакокурение», — сказал Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Игромания, по мнению Онищенко, несет в себе угрозу государственной безопасности. «Игры военного порядка могут реабилитировать фашистскую Германию», — отметил он.

Ранее Онищенко призывал привлекать к ответственности блогеров, негативно влияющих на молодых россиян. Депутат предлагал вносить изменения в законодательство, чтобы ввести в УК соответствующие статьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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