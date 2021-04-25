Геннадий Онищенко считает игроманию формой тяжелой зависимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Игромания должна быть приравнена в России к алкоголизму и наркомании. Против геймеров нужно вводить ограничения. С таким мнением выступил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Надо нарабатывать меры по профилактике появления зависимости [от игр]. И ограничительные меры, и медикаментозные по снижению подобного рода зависимостей. Это сродни такого рода болезням, как алкоголизация, табакокурение», — сказал Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Игромания, по мнению Онищенко, несет в себе угрозу государственной безопасности. «Игры военного порядка могут реабилитировать фашистскую Германию», — отметил он.

Ранее Онищенко призывал привлекать к ответственности блогеров, негативно влияющих на молодых россиян. Депутат предлагал вносить изменения в законодательство, чтобы ввести в УК соответствующие статьи.