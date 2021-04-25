25 апреля 2021

Роспотребнадзор дал рекомендации, как провести майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, шашлык, отдых на природе, еда
Россиянам посоветовали ограничить контакты в праздники Фото:

Россиянам следует отказаться от походов в гости в майские праздники, лучше всего провести время на даче в кругу семьи. Такие рекомендации выпустил Роспотребнадзор.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — передает слова представителей ведомства РИА «Новости».

Если же поход в гости нельзя отложить, не стоит забывать про маски, напомнили в Роспотребнадзоре. Также важно соблюдать социальную дистанцию, избегать больших скоплений людей даже на улице.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 по 11 мая будут выходными. Работодатель будет обязан сохранить заработную плату сотрудникам. Свое решение глава государства объяснил ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что майские праздники могут навсегда стать 10-дневными, предает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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