Роспотребнадзор дал рекомендации, как провести майские праздники

Россиянам следует отказаться от походов в гости в майские праздники, лучше всего провести время на даче в кругу семьи. Такие рекомендации выпустил Роспотребнадзор.
«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — передает слова представителей ведомства РИА «Новости».
Если же поход в гости нельзя отложить, не стоит забывать про маски, напомнили в Роспотребнадзоре. Также важно соблюдать социальную дистанцию, избегать больших скоплений людей даже на улице.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 по 11 мая будут выходными. Работодатель будет обязан сохранить заработную плату сотрудникам. Свое решение глава государства объяснил ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что майские праздники могут навсегда стать 10-дневными, предает телеканал 360.
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