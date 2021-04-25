Свердловский дизайнер рассказал о спортивном костюме для Путина

Президенту России Владимиру Путину сшили индивидуальный спортивный костюм. Базовым размером стал L, цвет одежды — преимущественно черный. Об этом заявил разработчик линии одежды Putin Team — свердловский дизайнер и директор «Юниформ Ателье» Дмитрий Шишкин.
«Владимиру Владимировичу сшили L — но по индивидуальным меркам, конечно. Базовый цвет коллекции — черный, но с серыми, белыми и красными акцентами. Специфика коллекции была еще в том, что мы не только все сшили внутри страны, но и по максимуму, на 99%, использовали материалы отечественного происхождения», — цитирует дизайнера РИА «Новости».
Он отметил, что большинство тканей были натуральными — из хлопка и шерсти. Однако в составе костюма была и синтетика, это необходимо для большей функциональности и износостойкости.
Ранее Дмитрий Шишкин лично презентовал главе государства коллекцию одежды Putin Team. На совещании о ситуации с легкой промышленностью России, уральский дизайнер предложил Путину сшить для него личный спортивный костюм из коллекции. Президент согласился. Кроме этого, коллекция спортивной одежды Putin Team поступила в открытую продажу. Через год после презентации бренд SHISHKIN получил премию кабмина РФ «за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества».
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