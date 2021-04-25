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В Кургане без воды остались четыре микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Отключение воды связано с устранением коммунальной аварии Фото:

В Кургане из-за коммунальной аварии без холодной воды остались микрорайоны Керамзитный, Утяк, Глинки и Затобольный. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Без ХВС: мкр. Керамзитный — полностью, в т. ч. д. 11 (шк. №51), д. 13 (д/сад №51), котельная №44; мкр. Утяк — полностью, в т. ч. ул. Советская,41 (шк. №67), мкр. Глинки — полностью, в т. ч. ул. Центральная, 24 (шк. №55), 21 (д/сад №55), котельная №32; мкр. Затобольный — полностью, в т. ч. котельная №31», — рассказали в пресс-службе. Также холодной воды нет в детсаде №207 и котельной №39.

Отключение воды связано с устранением аварии на водопроводе, расположенном по адресу: мкр. Керамзитный, 1. На месте работает бригада компании.

Частые коммунальные аварии в Кургане связаны с ветхим состоянием сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены. «Водный Союз» в 2021 году планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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