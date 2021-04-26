Стала известна самая богатая свердловская компания после кризиса

Прибыль компании оказалась в два раза больше, чем у компании, ставшей второй по прибыли Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

ЕВРАЗ НТМК (Свердловская область) в 2020 году показал рекордную прибыль среди всех предприятий региона. Об этом говорится в финансовом отчете за прошедший год, который есть в распоряжении URA.RU.

В документе сказано, что в 2020 году чистая прибыль компании составила 65,3 млрд рублей, тогда как в 2019 году ЕВРАЗ НТМК отчитался о прибыли в 110,8 млрд рублей. Чуть ниже прибыль была зарегистрирована в 2018 году — 107,7 млрд рублей. Также лидерами по прибыли в 2020 году стали другая «дочка» ЕВРАЗа — Качканарский ГОК (29 млрд рублей), Первоуральский новотрубный завод (8,9 млрд рублей), «Сталепромышленная компания» (4 млрд рублей) и торговая сеть продовольственных магазинов «Монетка» (3,9 млрд рублей).

Выручка ЕВРАЗ НТМК за год незначительно упала: с 190,7 млрд рублей в 2019 году до 186,1 млрд рублей в 2020 году. При этом выросла прибыль от продаж: с 46 млрд рублей в 2019 году до 53 млрд рублей в 2020 году.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе компании не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ получен не был.

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) является крупнейшим металлургическим предприятием на Урале, производит строительный и железнодорожный стальной прокат. В настоящее время в состав НТМК входят коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное, кислородное производства. ЕВРАЗ НТМК вместе с Качканарским горно-обогатительным комбинатом входит в дивизион «Урал» ЕВРАЗа. Основными бенефициарами холдинга являются Роман Абрамович (28,68%), Александр Абрамов (19,35%) и Александр Фролов (9,66%).