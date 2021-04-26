Из Екатеринбурга открывают прямые рейсы в Египет

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, боинг, azur air, азур эйр, авиакомпания azur air, боинг 777-300, boeing 777-300ER
Чартерные рейсы по маршруту запланированы с 1 мая Фото:

Турецкая авиакомпания Azur air с мая начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Каир (Египет). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Из международного аэропорта Кольцово впервые с 2015 года возобновляются прямые рейсы в Египет. В мае авиакомпания Azur air начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Каир. До закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 году из Кольцово выполнялись рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», — говорится в сообщении.

Чартерные рейсы по маршруту запланированы с 1 мая по субботам на самолете Boeing 757 вместимостью до 238 пассажиров. Вылет из Кольцово — в 10:55 по местному времени.

Ранее пресс-служба аэропорта Кольцово сообщила, что компания Red Wings с 1 мая из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Анапу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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