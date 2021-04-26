Из Екатеринбурга открывают прямые рейсы в Египет

Чартерные рейсы по маршруту запланированы с 1 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Турецкая авиакомпания Azur air с мая начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Каир (Египет). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Из международного аэропорта Кольцово впервые с 2015 года возобновляются прямые рейсы в Египет. В мае авиакомпания Azur air начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Каир. До закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 году из Кольцово выполнялись рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», — говорится в сообщении.

Чартерные рейсы по маршруту запланированы с 1 мая по субботам на самолете Boeing 757 вместимостью до 238 пассажиров. Вылет из Кольцово — в 10:55 по местному времени.

Ранее пресс-служба аэропорта Кольцово сообщила, что компания Red Wings с 1 мая из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Анапу.