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Пермский губернатор показал свою физическую форму. Видео из спортзала

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин после субботника отправился в спортзал Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин один из выходных дней минувшей недели посвятил посещению спортзала. Видео он опубликовал в сторис на своей странице в Instagram.

На видео Махонин показал, как держать «планку». Также глава Прикамья выполнял и ряд других упражнений: пресс, «уголок», «складку с продавливанием», запрыгивание на тумбу и махи гирей, прокомментировал видео его напарник по занятиям спортом.

URA.RU писало, что 24 апреля Махонин, а также члены правительства Пермского края вышли на субботник. Они прибрались в парке Победы поселка Полазна. После субботника губернатор проинспектировал одну из местных строек.

В феврале губернатор края принял участие в хоккейном матче на Красной площади в Москве. Известно также, что Махонин увлекается рэгби.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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