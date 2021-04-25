Дмитрий Махонин после субботника отправился в спортзал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин один из выходных дней минувшей недели посвятил посещению спортзала. Видео он опубликовал в сторис на своей странице в Instagram.

На видео Махонин показал, как держать «планку». Также глава Прикамья выполнял и ряд других упражнений: пресс, «уголок», «складку с продавливанием», запрыгивание на тумбу и махи гирей, прокомментировал видео его напарник по занятиям спортом.

URA.RU писало, что 24 апреля Махонин, а также члены правительства Пермского края вышли на субботник. Они прибрались в парке Победы поселка Полазна. После субботника губернатор проинспектировал одну из местных строек.

В феврале губернатор края принял участие в хоккейном матче на Красной площади в Москве. Известно также, что Махонин увлекается рэгби.