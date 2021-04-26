«Уральские авиалинии» отменили первый за год рейс в Черногорию

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, пустой аэропорт
По данным перевозчика, рейс был отменен в связи с не получением разрешения МИД РФ Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила прямой рейс из Москвы в Тиват (Черногория). Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Домодедово.

Рейс из Москвы в Тиват должен был вылететь в 9:40 по московскому времени, но рейс был отменен. По данным telegram-канала «Черногория — новости», у пассажиров приняли багаж, но не пропускали на паспортный контроль. «Авиакомпания „Уральские Авиалинии“ не пускает на борт пассажиров без ПЦР-тестов, несмотря на то, что Черногория отменила их для граждан России два дня назад. Большая часть туристов не может попасть на этот рейс, так как приехали в аэропорт без тестов», — говорится в сообщении.

Другая версия — рейс не состоялся из-за отказа авиационных властей Черногории выдать разрешение на вылет. В пресс-службе авиакомпании на вопросы URA.RU ответили следующее: «На момент вашего запроса рейс был уже отменен в связи с не получением разрешения МИД РФ», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Уточнить детали там не смогли.

Прямой рейс 26 апреля должен был быть первый за год полетом из России в Черногорию. На данный момент онлайн-сервисы не показывают актуальных прямых рейсов по данному направлению.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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