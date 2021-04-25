В ХМАО экс-кандидат в мэры идет в суд из-за недопуска на выборы

Предпринимателю Анатолию Кристе отказали в участии в выборах из-за неполной декларации о доходах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматель Анатолий Криста собрался в суде обжаловать решение конкурсной комиссии, которая отказала ему в участии в выборах на пост главы Нижневартовского района. Об этом URA.RU рассказал сам Криста.

«Они рассмотрели мои документы и не допустили их. Сказали, что там нет декларации о доходах жены. Решение комиссии я буду обжаловать в суде и в прокуратуре», — заявил Криста.

Он утверждает, что, согласно законодательству, декларацию о доходах супруги должны предоставлять только высшие должностные лица субъектов, например, губернатор. В комиссии выборщиков, созданной при думе Нижневартовского района, журналисту URA.RU объяснили, что решение о снятии кандидатуры Кристы, по их мнению, были принято в рамках закона, и от дальнейших комментариев отказались.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе выбран глава. Им стал нынешний глава района Борис Саломатин, за него единогласно проголосовали 15 депутатов районной думы. Тем временем Саломатин уже официально вступил в должность и получил символический ключ от Нижневартовского района и нагрудный знак главы.