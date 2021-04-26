Мишустин потребовал изменить график учебы в школах

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин поручил избавить школы от третьих смен Фото:

В школах России должны быть ликвидированы третьи смены. С требованием выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мишустин потребовал ликвидировать третьи смены в школах», — пишет ТАСС со ссылкой на главу правительства. Мишустин подчеркнул, что требование должно быть исполнено как можно скорее.

Ранее сообщалось, что график в российских школах претерпит изменения. Учреждения будут подстраиваться под новый график майских выходных, которые продлятся с 1 по 10 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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