Мишустин потребовал изменить график учебы в школах

Михаил Мишустин поручил избавить школы от третьих смен Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В школах России должны быть ликвидированы третьи смены. С требованием выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мишустин потребовал ликвидировать третьи смены в школах», — пишет ТАСС со ссылкой на главу правительства. Мишустин подчеркнул, что требование должно быть исполнено как можно скорее.

Ранее сообщалось, что график в российских школах претерпит изменения. Учреждения будут подстраиваться под новый график майских выходных, которые продлятся с 1 по 10 мая.