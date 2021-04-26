Румыния объявила сотрудника посольства РФ персоной нон грата

Алексей Гришаев должен покинуть Бухарест (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помощник военного атташе России Алексей Гришаев объявлен персоной нон грата в Румынии. О решении объявило МИД страны.

«Румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства РФ», — приводит РИА «Новости» заявление МИД Румынии. Гришаев был сотрудником посольства России в Бухаресте.

Подробностей о принятом властями Румынии решении не приводится. За что именно Гришаев получил такой статус в настоящее время — неясно.

Ранее в апреле несколько европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. Сначала сотрудников дипмиссии выслала Чехия, затем о таком решении объявили Литва, Эстония и Латвия.