Румыния объявила сотрудника посольства РФ персоной нон грата

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Алексей Гришаев должен покинуть Бухарест (архивное фото) Фото:

Помощник военного атташе России Алексей Гришаев объявлен персоной нон грата в Румынии. О решении объявило МИД страны.

«Румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства РФ», — приводит РИА «Новости» заявление МИД Румынии. Гришаев был сотрудником посольства России в Бухаресте.

Подробностей о принятом властями Румынии решении не приводится. За что именно Гришаев получил такой статус в настоящее время — неясно.

Ранее в апреле несколько европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. Сначала сотрудников дипмиссии выслала Чехия, затем о таком решении объявили Литва, Эстония и Латвия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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