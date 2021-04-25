25 апреля 2021
24 апреля 2021

В детсадах Екатеринбурга агитируют голосовать за «Единую Россию»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праймериз
Голосование воспитатели называют «участием в жизни детского сада» Фото:
новость из сюжета
Праймериз «Единой России» в Свердловской области

В Екатеринбурге воспитатели детсадов настоятельно приглашают родителей своих подопечных участвовать в праймериз «Единой России», рассказала URA.RU мама одного из воспитанников, пожелавшая остаться анонимной. По ее словам, бюджетников обязали привести на участки по четыре человека.

«Воспитатель приглашает всех на праймериз, предлагая отправить с участка сообщение, подтверждающее участие. Она сообщила, что каждому воспитателю поставили норматив в четыре человека», — сообщила читательница URA.RU. Она добавила, что голосование воспитатели называют «участием в жизни детского сада». «От нас не было таких указаний», — прокомментировали в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская система общественных связей с работниками бюджетной сферы (соцсеть) «Сторонники» позволит следить, насколько активно они участвуют в праймериз. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» опровергли информацию о скупке голосов перед голосованием.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...