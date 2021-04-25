В детсадах Екатеринбурга агитируют голосовать за «Единую Россию»

Голосование воспитатели называют «участием в жизни детского сада» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Праймериз «Единой России» в Свердловской области

В Екатеринбурге воспитатели детсадов настоятельно приглашают родителей своих подопечных участвовать в праймериз «Единой России», рассказала URA.RU мама одного из воспитанников, пожелавшая остаться анонимной. По ее словам, бюджетников обязали привести на участки по четыре человека.

«Воспитатель приглашает всех на праймериз, предлагая отправить с участка сообщение, подтверждающее участие. Она сообщила, что каждому воспитателю поставили норматив в четыре человека», — сообщила читательница URA.RU. Она добавила, что голосование воспитатели называют «участием в жизни детского сада». «От нас не было таких указаний», — прокомментировали в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская система общественных связей с работниками бюджетной сферы (соцсеть) «Сторонники» позволит следить, насколько активно они участвуют в праймериз. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» опровергли информацию о скупке голосов перед голосованием.