Приборостроительный завод начнут готовить к сносу в ближайшее время Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбургское отделение «Альфа-Банка» покинет здание Приборостроительного завода, на месте которого планируется построить храм святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с деталями строительства. Новый офис банку предложил один из инициаторов возведения храма — глава РМК Игорь Алтушкин, заключивший сделку с бывшим первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым.

«Алтушкин выкупил бизнес-центр „Сенат“ у Тунгусова. Туда переедет „Альфа-Банк“. Скорее всего, банк целиком займет несколько этажей здания», — поделился собеседник агентства в бизнес-кругах. По данным из открытых источников, «Сенат» до последнего времени принадлежал компании RED, напрямую связанной с Тунгусовым. В пиар-службе компании подтвердили URA.RU, что РМК выкупил бизнес-центр, но отказались раскрывать подробности сделки.

Инсайдер, близкий к Фонду святой Екатерины, курирующему строительство собора, уточнил, что Приборостроительный завод в ближайшее время будут готовить к сносу. «Началось проектирование храма и квартала поблизости. Переезд „Альфа-Банка“ и проектирование собора в сумме займут 18 месяцев», — рассказал источник.

В пресс-службе «Альфа-Банка» к моменту публикации не смогли ответить на вопросы URA.RU. В РМК и Фонде святой Екатерины отказались от комментариев.

Строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге должно было начаться в мае 2019 года в сквере у драмтеатра. Однако эта идея была негативно воспринята горожанами и привела к протестам. В итоге было решено организовать опрос по выбору новой площадки. Горожане проголосовали за строительство здания на месте бывшего Приборостроительного завода на Горького, 17.